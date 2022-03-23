Шунин рассказал об особенностях работы с Виталием Кафановым
Поделиться
Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал об особенностях работы с Виталием Кафановым.
«Разбираются все в футболе, а становятся лучшими единицы. Вот Кафанов — тот человек, который вдаётся в тонкие детали, которые очень помогают в игре. Для всей команды сейчас сложилась такая ситуация, что мы должны быть готовыми, когда придёт момент, к выступлению, поэтому в первую очередь нужно стать сильнее и лучше, чем были раньше — это главная цель.
Мы во второй сборной работали вместе с Кафановым уже и очень хорошо с ним знакомы, постоянно общаемся, часто пересекаемся. Понимаю его требования, что он хочет видеть в команде. Конечно, есть отличия, у него есть свои особенности и почерк», — сказал Шунин на пресс-конференции.
Комментарии
- 24 марта 2022
-
00:23
-
00:17
- 23 марта 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:43
-
23:26
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:20
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:50
-
21:37
-
21:29
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:45
-
20:35
-
20:34
-
20:29
-
20:03
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:07
Партнерский контент