Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал об особенностях работы с Виталием Кафановым.

«Разбираются все в футболе, а становятся лучшими единицы. Вот Кафанов — тот человек, который вдаётся в тонкие детали, которые очень помогают в игре. Для всей команды сейчас сложилась такая ситуация, что мы должны быть готовыми, когда придёт момент, к выступлению, поэтому в первую очередь нужно стать сильнее и лучше, чем были раньше — это главная цель.

Мы во второй сборной работали вместе с Кафановым уже и очень хорошо с ним знакомы, постоянно общаемся, часто пересекаемся. Понимаю его требования, что он хочет видеть в команде. Конечно, есть отличия, у него есть свои особенности и почерк», — сказал Шунин на пресс-конференции.