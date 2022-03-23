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Серхио Рамос продаёт худи с надписью «Мы все украинцы» в рамках благотворительной кампании

Серхио Рамос продаёт худи с надписью «Мы все украинцы» в рамках благотворительной кампании
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Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос начал благотворительную кампанию на помощь жителям Украины.

Испанец сообщил в соцсетях, что начал продажу худи с надписью «Мы все украинцы». Её можно приобрести за € 100. Отмечается, что вся выручка от продаж пойдёт на поддержку нуждающихся граждан Украины.

35-летний Рамос выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 защитник сыграл в четырёх матчах, в которых забил один гол.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

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