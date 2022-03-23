Каррера заявил, что планирует вернуться к работе в России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хотел бы поработать в России в будущем.
«Влияет ли политическая ситуация в мире на моё решение поработать в России? Нет. Конечно же, я хочу работать тренером в России в будущем. Не вижу никаких причин отказываться от этого предложения. Соглашусь ли я возглавить «Зенит»? Мы, тренеры, являемся профессионалами своего дела и становимся первыми для болельщиков команды, которую тренируем!» — цитирует итальянца «Рейтинг Букмекеров».
Напомним, решение международных футбольных организаций отстранить представителей России от крупных международных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.
Отстранение коснулось московского «Спартака», который был исключён из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, мужской сборной России, которая не проведёт стыковые матчи за право выхода на ЧМ, и женской сборной России, которая отобралась на Евро-2022, но не поедет на него.
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