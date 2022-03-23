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Хавбек «Эвертона» пропустит остаток сезона из-за повреждения крестообразной связки колена

Хавбек «Эвертона» пропустит остаток сезона из-за повреждения крестообразной связки колена
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Полузащитник «Эвертона» Эндрос Таунсенд пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы, сообщает официальный сайт «ирисок».

У футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки колена. Таунсенд получил травму в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (0:4). Игрок был вынужден покинуть поле на 16-й минуте встречи.

В ближайшее время хавбеку предстоит операция, после чего начнётся период реабилитации.

Таунсенд выступает за «Эвертон» с июня 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек сыграл в 21 матче, в котором забил три гола и отдал две результативные передачи.

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