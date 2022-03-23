Хавбек «Эвертона» пропустит остаток сезона из-за повреждения крестообразной связки колена

Полузащитник «Эвертона» Эндрос Таунсенд пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы, сообщает официальный сайт «ирисок».



У футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки колена. Таунсенд получил травму в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (0:4). Игрок был вынужден покинуть поле на 16-й минуте встречи.



В ближайшее время хавбеку предстоит операция, после чего начнётся период реабилитации.



Таунсенд выступает за «Эвертон» с июня 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек сыграл в 21 матче, в котором забил три гола и отдал две результативные передачи.

Новость по теме Полузащитник «Эвертона» рассказал, как упрашивал Криштиану Роналду подарить футболку