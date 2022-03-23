Глава Примеры – о новой Суперлиге: проект снова провалится, там не будет клубов из Англии

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о новом проекте Европейской Суперлиги.
«Перес никогда не проигрывает, он всегда что-то придумывает. Идея Суперлиги появилась много лет назад, она в большей степени принадлежит Флорентино, а не «Реалу». Она по-прежнему есть.
«Реал», «Барселона» и «Ювентус» придают большое значение решению Евросоюза, но правительства уже высказались на этот счёт.
Они работают над другим проектом, который снова провалится. В нём не будет английских клубов. Они не пойдут против УЕФА, ФИФА и Премьер-лиги», — цитирует Тебаса Football Italia.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
- 24 марта 2022
-
00:23
-
00:17
- 23 марта 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:43
-
23:26
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:20
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:50
-
21:37
-
21:29
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:45
-
20:35
-
20:34
-
20:29
-
20:03
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:07