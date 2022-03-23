Глава Примеры – о новой Суперлиге: проект снова провалится, там не будет клубов из Англии

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о новом проекте Европейской Суперлиги.



«Перес никогда не проигрывает, он всегда что-то придумывает. Идея Суперлиги появилась много лет назад, она в большей степени принадлежит Флорентино, а не «Реалу». Она по-прежнему есть.



«Реал», «Барселона» и «Ювентус» придают большое значение решению Евросоюза, но правительства уже высказались на этот счёт.



Они работают над другим проектом, который снова провалится. В нём не будет английских клубов. Они не пойдут против УЕФА, ФИФА и Премьер-лиги», — цитирует Тебаса Football Italia.



Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.