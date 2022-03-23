Ротен: истории любви Месси и «ПСЖ» не вышло. В июне это должно закончиться
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Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен считает, что нападающему Лионелю Месси стоит уйти из французского клуба.
«Помогут ли Месси 10 дней в составе сборной Аргентины хорошо закончить сезон в «ПСЖ»? Я настроен скептически. Истории любви с «ПСЖ» так и не вышло. Это должно закончиться в июне. Так всем будет лучше», — цитирует Ротена RMC Sport.
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. Действующее соглашение Месси с парижанами рассчитано до конца сезона-2022/2023.
В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. С 2005 года Месси вызывается в национальную команду Аргентины.
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