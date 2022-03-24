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Бэйл заявил, что ещё не начал искать новый клуб

Бэйл заявил, что ещё не начал искать новый клуб
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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о возможном развитии своей профессиональной карьеры.

«Пока не думаю и не говорю о моём следующем клубе — это может создать новые слухи вокруг меня, поэтому пока не занимался новыми предложениями», — приводит слова Бэйла журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Гарет Бэйл без ограничений тренируется в сборной Уэльса, хотя и пропустил матч 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Футболист готов помочь своей команде в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 5 матчах за мадридцев, в которых забил 1 мяч. Его соглашение с клубом истекает летом 2022 года. Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0.

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