44-летний чемпион мира Денилсон объявил о возобновлении игровой карьеры

44-летний полузащитник Денилсон объявил о возобновлении игровой карьеры, сообщает Daily Mail.
По информации источника, Денилсон подписал контракт с клубом «Ибис», выступающим в Лиге Пернамбукано, седьмом по силе дивизионе Бразилии.
Денилсон является воспитанником «Сан-Паулу», где дебютировал во взрослом футболе в 1994 году. На протяжении своей игровой карьеры хавбек поиграл за «Бетис», «Фламенго», «Бордо», «Палмейрас» и другие команды. В 2010 году Денилсон объявил о завершении профессиональной карьеры. Его последним клубом была греческая «Кавала», за которую он не провёл ни одного матча.
С 1996 по 2003 год Денилсон вызывался в сборную Бразилии. Вместе с ней он стал чемпионом мира 2002 года, обладателем Кубка Америки 1997 года и Кубка конфедераций 1997 года.
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