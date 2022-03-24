Кьеллини – о предстоящем матче с Северной Македонией: Италии нужно просто быть собой

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального стыкового матча с Северной Македонией за выход на ЧМ-2022.
«Я не думаю, что нам нужно нечто экстраординарное, чтобы вернуться на прежний уровень. Нам следует просто быть собой, спокойно играть в свой футбол, который позволял нам редко проигрывать в последние три года. Северная Македония здесь не случайно. У них есть хорошие игроки, которых мы знаем. Мы должны играть с верой в себя и без страха. Мы должны наслаждаться этим событием», — цитирует Кьеллини Football Italia.
Игра между Италией и Северной Македонией состоится в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» 24 марта. Начало – 22:45 мск.
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