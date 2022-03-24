Филиппе Коутиньо высказался о своём периоде в «Барселоне»
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который выступает в аренде за «Астон Виллу» высказался о периоде в каталонском клубе.
«Трудно сказать, что не получилось в «Барселоне», Я провёл там хорошее время, но стабильность и манера моей игры могли быть другими. Пришло время двигаться вперёд. Я всегда с большим уважением отношусь к команде. Я благодарен «Барселоне» за веру в мою работу и благодарен за то, что защищал клуб с богатой историей», — приводит слова Коутиньо Globo Esporte.
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году.
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