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Наставник сборной Шотландии: трудно представить, как мы будем играть с Украиной в июне

Наставник сборной Шотландии: трудно представить, как мы будем играть с Украиной в июне
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал возможность проведения стыкового матча ЧМ-2022 с национальной командой Украины.

«Очевидно, сейчас все выглядит не очень хорошо. Если вы спрашиваете меня сейчас, состоится ли игра в июне, то это будет сложно. Это ситуация, которую мы не можем контролировать, поэтому я сосредоточусь на двух товарищеских матчах и позабочусь о том, чтобы мы что-то вынесли из этих игр. Трудно представить, как мы будем играть с Украиной в июне, и дело не только в календаре, а в том, что им нужно собраться вместе, провести тренировочный сбор и вывести всех своих игроков на поле, чтобы подготовиться к такой важной игре», — приводит слова Кларка The Guardian

24 марта в Глазго (Шотландия), однако из-за ситуации на Украине было принято решение перенести матч с участием футбольной сборной этой страны.

Напомним, победитель пары Шотландия – Украина встретится в финальном стыковом матче с победителем противостояния Уэльса и Австрии.

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