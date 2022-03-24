Наставник сборной Шотландии: трудно представить, как мы будем играть с Украиной в июне

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал возможность проведения стыкового матча ЧМ-2022 с национальной командой Украины.

«Очевидно, сейчас все выглядит не очень хорошо. Если вы спрашиваете меня сейчас, состоится ли игра в июне, то это будет сложно. Это ситуация, которую мы не можем контролировать, поэтому я сосредоточусь на двух товарищеских матчах и позабочусь о том, чтобы мы что-то вынесли из этих игр. Трудно представить, как мы будем играть с Украиной в июне, и дело не только в календаре, а в том, что им нужно собраться вместе, провести тренировочный сбор и вывести всех своих игроков на поле, чтобы подготовиться к такой важной игре», — приводит слова Кларка The Guardian

24 марта в Глазго (Шотландия), однако из-за ситуации на Украине было принято решение перенести матч с участием футбольной сборной этой страны.

Напомним, победитель пары Шотландия – Украина встретится в финальном стыковом матче с победителем противостояния Уэльса и Австрии.