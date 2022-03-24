Погба и Марсьяль могут перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»

Два футболиста «Манчестер Юнайтед» могут продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Mirror.

По данным источника, в стан туринского клуба могут перейти полузащитник Поль Погба и нападающий Антони Марсьяль.

Напомним, Погба выступал за туринский «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне в 15 матчах английской Премьер-лиги Погба забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Контракт французского полузащитника с «Красными Дьяволами» рассчитан до июня 2022 года.

Марсьяль был арендован «Севильей» у «Манчестер Юнайтед» в январе 2022 года до конца сезона. В восьми матчах за команду французский форвард забил один гол и отдал одну голевую передачу. Соглашение Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году.