Погба и Марсьяль могут перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»
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Два футболиста «Манчестер Юнайтед» могут продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Mirror.
По данным источника, в стан туринского клуба могут перейти полузащитник Поль Погба и нападающий Антони Марсьяль.
Напомним, Погба выступал за туринский «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне в 15 матчах английской Премьер-лиги Погба забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Контракт французского полузащитника с «Красными Дьяволами» рассчитан до июня 2022 года.
Марсьяль был арендован «Севильей» у «Манчестер Юнайтед» в январе 2022 года до конца сезона. В восьми матчах за команду французский форвард забил один гол и отдал одну голевую передачу. Соглашение Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году.
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