Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, как мог оказаться в «Реале».
«Я пошёл туда, и первые несколько дней я не мог тренироваться, потому что на полях был снег. Я тренировался три дня один. «Реал» взял меня с собой на тренировку и в конце они сказали мне, что у меня не было нужного уровня, чтобы быть в их клубе. Теперь я там, где я хочу быть. Сначала тебе не нравится, когда тебя где-то отвергают, но потом это мотивирует тебя думать, что если они не хотели тебя сейчас, ты будешь работать, чтобы что-то ещё могло произойти в будущем. Нет, я не помню, кто отверг меня, если бы я увидел его, я бы сказал, что сейчас я наслаждаюсь в «Барселоне», — приводит слова Педри Marca.
Педри выступает за «Барселону» с 2020 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года.
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