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Т. Силва рассказал о планах на ближайшее будущее

Т. Силва рассказал о планах на ближайшее будущее
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Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва рассказал о планах на ближайшее будущее, а также о том, как он восстанавливается после матчей.

«Надеюсь, я смогу выступать как Мальдини в «Милане», играя до 40 или 41 года. Это мой план на ближайшее будущее. И я подготовлюсь к этому. Когда ты молод, ты думаешь, что ты супергерой. Я бы играл по одной игре в день.

С точки зрения восстановления раньше всё было быстрее, а сейчас 24 часа кажутся недостаточным временем для того, чтобы восстановиться. Сейчас, например, я дома занимаюсь физиотерапией, у меня стала лучше диета. Я питаюсь хорошими продуктами. Это часть того, что я должен делать, чтобы оптимизировать процесс восстановления», — цитирует Силву официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 37-летний бразильский защитник сыграл за «Челси» в 35 матчах во всех турнирах. На его счету три гола и одна голевая передача.

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