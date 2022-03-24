Защитник «Милана» Томори высказался о решающей части сезона в Серии А
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Защитник «Милана» Фикайо Томори высказался о решающей части сезона в чемпионате Италии.
«Мы очень хорошо выступаем в текущем сезоне. Мы знаем, где мы находимся, мы знаем, что это решающая часть сезона. Мы чувствуем это давление на себе, но оно позитивное, которое нам действительно нравится. Мы находимся в такой ситуации, когда можем достичь чего-то особенного. Если бы в начале сезона нам сказали, что в марте мы будем идти на первом месте в чемпионате, то я подумал бы, что вы слегка переоценили наши ожидания», — цитирует Томори Football Italia.
После 30 матчей «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии. В активе команды 66 очков.
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