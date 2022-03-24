Эрлинг Холанд остаётся главной трансферной целью «Барселоны» этим летом

«Барселона» продолжает вести борьбу за норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Sport.es.
По данным источника, клуб по-прежнему считает норвежца главной трансферной целью для усиления атаки в следующем сезоне. При этом отмечается, что финансовое предложение «Барселоны» Холанду будет не таким хорошим, как у «Манчестер Сити», который также заинтересован в подписании контрактного соглашения с норвежским нападающим.
Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. В действующем контракте норвежца с дортмундской «Боруссией» прописана сумма отступных в € 75 млн.
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