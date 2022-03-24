Жота высказался о предстоящей игре Португалии с Турцией в стыках ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота прокомментировал предстоящий полуфинальный стыковой матч с Турцией за выход на ЧМ-2022.
«Турция — непростой соперник, но у нас есть всё, что нужно для победы. Португалия должна быть эффективной, чтобы в полной мере использовать возможности. Мы должны поддерживать хороший командный дух, чтобы попасть на чемпионат мира. Важно забивать, но также важно не давать шансов нашим соперникам.
Мы должны подойти к этой игре с чувством ответственности, но нам не нужно придавать этому слишком большое значение. Это футбол. Думаю, что мы можем выиграть, и у нас есть качества, чтобы выйти в финал. Мы сосредоточены на том, чтобы попасть на чемпионат мира», — цитирует Жоту официальный сайт УЕФА.
Игра между Португалией и Турцией состоится в Порту на стадионе «Драгау» 24 марта. Начало – 22:45 мск.
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