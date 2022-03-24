Стал известен шорт-лист «Боруссии» на позицию нападающего в случае ухода Холанда

Дортмундская «Боруссия» подготовила список из нападающих, которые в случае ухода 21-летнего норвежца Эрлинга Холанда могли бы заменить его. Об этом информирует BIld.
Как отмечает источник, в шорт-листе оказались 27-летний ивуарийский форвард лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Себастьен Аллер, чешский нападающий «Байера» Патрик Шик, 24-летний футболист «Штутгарта» Саша Калайджич и 19-летний игрок «Спарты» Адам Гложек.
В текущем сезоне у Аллера 33 гола и 9 результативных передач в 35 матчах за «Вест Хэм». Шик забил 20 и отдал 3 голевые в 24 встречах. У Калайджича – 3+2 в девяти играх за «Штутгарт», а у 19-летнего Гложека – 9+13 в 38 матчах за «Спарту».
Эрлинг Холанд принял участие в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 6 результативными передачами.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 24 марта 2022
-
06:26
-
04:50
-
04:30
-
03:59
-
03:24
-
03:15
-
02:55
-
02:39
-
02:35
-
02:16
-
01:56
-
01:49
-
01:32
-
01:30
-
01:16
-
00:58
-
00:53
-
00:46
-
00:23
-
00:17
- 23 марта 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:43
-
23:26
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:20
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:50