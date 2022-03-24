Стал известен шорт-лист «Боруссии» на позицию нападающего в случае ухода Холанда

Дортмундская «Боруссия» подготовила список из нападающих, которые в случае ухода 21-летнего норвежца Эрлинга Холанда могли бы заменить его. Об этом информирует BIld.

Как отмечает источник, в шорт-листе оказались 27-летний ивуарийский форвард лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Себастьен Аллер, чешский нападающий «Байера» Патрик Шик, 24-летний футболист «Штутгарта» Саша Калайджич и 19-летний игрок «Спарты» Адам Гложек.

В текущем сезоне у Аллера 33 гола и 9 результативных передач в 35 матчах за «Вест Хэм». Шик забил 20 и отдал 3 голевые в 24 встречах. У Калайджича – 3+2 в девяти играх за «Штутгарт», а у 19-летнего Гложека – 9+13 в 38 матчах за «Спарту».

Эрлинг Холанд принял участие в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 6 результативными передачами.

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