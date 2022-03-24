«Челси» разрешили использовать € 36 млн из компании Романа Абрамовича

Правительство Великобритании внесло поправки в операционную лицензию «Челси», которые предоставляют возможность клубу воспользоваться финансами компании российского бизнесмена Романа Абрамовича в размере € 36 млн, сообщает Sky Sports.

В изменённой операционной лицензии «Челси» написано: «В соответствии с этой лицензией, при соблюдении нижеприведенных условий, материнская компания может выплатить клубу до € 36 млн в связи с финансовыми проблемами». Материнской компанией является Fordstam Ltd, принадлежащая Роману Абрамовичу, на которого правительство Великобритании наложило санкции 10 марта.



В соответствии с ещё одним изменением лицензии болельщики «Челси» теперь могут покупать билеты на выездные матчи, кубковые игры и женские матчи. Приезжие болельщики смогут приобрести билеты на оставшиеся домашние матчи «Челси» в Премьер-лиге, при этом все доходы пойдут к организатору соревнований.

Изменения означают, что болельщики «Челси» смогут приобрести билеты на будущие выездные матчи Премьер-лиги, а любой доход будет передан принимающей команде. На будущие матчи Кубка Англии и Лиги чемпионов болельщики смогут приобрести билеты, но, опять же, прибыль будет поступать соответствующему организатору соревнований или домашнему клубу, а не «Челси», чтобы соответствовать действующим санкциям.

В случае матчей женской лиги будет сделано исключение, позволяющее болельщикам приобретать билеты как на домашние, так и на выездные матчи, поскольку они ещё не поступили в общую продажу, и существует риск пустых трибун. Будущие билеты на женский Кубок Англии «Челси» будут продаваться таким же образом, как и билеты на мужской Кубок Англии, а выручка будет передаваться организатору соревнований.

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