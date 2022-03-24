Фати на следующей неделе приступит к тренировкам с «Барсой» после 2-месячного перерыва

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати на следующей неделе вернётся к тренировкам с основным составом после двухмесячного перерыва из-за травмы, сообщает Marca.
Ансу Фати часто травмируется. В конце 2020-го он получил повреждение, из-за которого пропустил 323 дня. Вернулся на поле в сентябре 2021-го и в ноябре снова выбыл. Затем восстановился, забил «Реалу» в «эль класико» январе 2022-го, и в следующем матче с «Атлетиком» вновь травмировался.
По этим причинам возвращение Ансу Фати будет проходить осторожно. Скорее всего, он не выйдет на поле в стартовом составе до ответного матча четвертьфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (14 апреля) или игры с «Кадисом» в Примере (17 апреля). Перед этим он проведёт немного времени на поле в нескольких матчах, чтобы плавно войти в форму, ничем не рискуя.
«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико».
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В 10 матчах нынешнего сезона Фати забил пять голов. Контракт 19-летнего нападающего действует до 30 июня 2027 года.
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