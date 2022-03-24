Горан Пандев объяснил, почему многие возрастные игроки успешно выступают в Серии А

38-летний македонский нападающий «Пармы» Горан Пандев, выступающей в Серии B, выразил мнение о причинах успешного выступления возрастных игроков в высшем дивизионе чемпионата Италии.
«У Италии есть много хороших молодых игроков, и выиграть на чемпионат Европы, одолев Англию при своих болельщиках совсем не легко, на самом деле Манчини и коллеги из штаба написали красивую страницу истории. Но, если говорить о технической составляющей, то по сравнению с двадцатью годами назад, когда я попал в этот чемпионат, уровень этого игрового аспекта заметно снизился. Именно поэтому, многие старики, такие как я, Ибрагимович, Кьеллини или Квальярелла, всё ещё выступают так хорошо», — приводит слова Пандева официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.
В текущем сезоне Пандев принял участие в 5 матчах за «Парму» в Серии Б, в которых отметился 1 забитым мячом.
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