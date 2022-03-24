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Агент Жоржиньо: мечта моего клиента — выступать в Серии А. Его сердце — в Италии

Агент Жоржиньо: мечта моего клиента — выступать в Серии А. Его сердце — в Италии
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Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, прокомментировал возможный уход своего клиента из английской Премьер-лиги.

«Он действительно может вернуться в Серию А. Для него играть в чемпионате Италии — это мечта, его сердце находится в Италии», — цитирует Сантоса спортивный журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне Жоржиньо провёл 24 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Также на его счету два мяча и один ассист в шести матчах Лиги чемпионов. Жоржиньо стал третьим в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

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