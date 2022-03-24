Рюдигер развил самую высокую скорость в этом сезоне АПЛ

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер развил самую высокую скорость в текущем сезоне английской Премьер-лиги, информирует Opta.
Рекорд был установлен в матче с «Брайтоном» в 24-м туре АПЛ (1:1), немецкий защитник разогнался до скорости 36,7 км/ч. Рюдигер превзошёл Мохамеда Салаха и Адаму Траоре, чья максималньая скорость в этом сезоне составила 36,6 км/ч.
Напомним, Рюдигер перешёл в «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии. «Челси» в 29 матчах набрал 59 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (70).
- 24 марта 2022
-
09:28
-
09:20
-
09:11
-
08:58
-
08:54
-
08:35
-
08:30
-
08:08
-
08:05
-
07:38
-
07:05
-
06:26
-
04:50
-
04:30
-
03:59
-
03:24
-
03:15
-
02:55
-
02:39
-
02:35
-
02:16
-
01:56
-
01:49
-
01:32
-
01:30
-
01:16
-
00:58
-
00:53
-
00:46
-
00:23
-
00:17
- 23 марта 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:43
-
23:26