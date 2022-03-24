Рюдигер развил самую высокую скорость в этом сезоне АПЛ

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер развил самую высокую скорость в текущем сезоне английской Премьер-лиги, информирует Opta.



Рекорд был установлен в матче с «Брайтоном» в 24-м туре АПЛ (1:1), немецкий защитник разогнался до скорости 36,7 км/ч. Рюдигер превзошёл Мохамеда Салаха и Адаму Траоре, чья максималньая скорость в этом сезоне составила 36,6 км/ч.



Напомним, Рюдигер перешёл в «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии. «Челси» в 29 матчах набрал 59 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (70).

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