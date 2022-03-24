Ибрагимович проведёт переговоры с «Миланом» о новом контракте в апреле

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович проведёт с клубом переговоры о новом контракте в апреле, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «россонери» предложат шведу зарплату в размере € 2,5 млн в год плюс бонусы — это меньше, чем клуб предлагал на переговорах, прошедших 22 ноября. Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года.
Также Ибрагимович был вызван в национальную команду Швеции на стыковые матчи отбора ЧМ-2022 в Катаре. В полуфинале шведы 24 марта сыграют на своём поле с Чехией, а в случае выхода в финал встретятся с Польшей. Форвард не принимал участия в чемпионате мира 2018 года и Евро-2020. При этом нападающий провёл четыре матча в рамках отборочного этапа к чемпионату мира — 2022, в которых сделал две голевые передачи.
- 24 марта 2022
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