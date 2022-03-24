Фернанду Сантуш: Португалия должна быть на чемпионате мира
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего стыкового матча со сборной Турции.
«Я полностью сосредоточен на том, что нам предстоит сыграть в четверг, и мы знаем, что нам нужно делать с самого начала. Мы должны побеждать, быть на чемпионате мира и сосредоточиться на этом матче, который собираемся сыграть с Турцией», — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша.
Напомним, сборная Португалии по итогам жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 попала в путь С. В полуфинале стыковых матчей португальская команда сыграет с Турцией. Встреча состоится 24 марта. В случае победы сборная Португалии сыграет в финале стыковых матчей с победителем пары Италия — Северная Македония.
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