Фернанду Сантуш: Португалия должна быть на чемпионате мира

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего стыкового матча со сборной Турции.

«Я полностью сосредоточен на том, что нам предстоит сыграть в четверг, и мы знаем, что нам нужно делать с самого начала. Мы должны побеждать, быть на чемпионате мира и сосредоточиться на этом матче, который собираемся сыграть с Турцией», — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша.

Напомним, сборная Португалии по итогам жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 попала в путь С. В полуфинале стыковых матчей португальская команда сыграет с Турцией. Встреча состоится 24 марта. В случае победы сборная Португалии сыграет в финале стыковых матчей с победителем пары Италия — Северная Македония.