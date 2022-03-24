Медведев — о новом лимите: об изменениях в трансферной политике «Зенита» говорить рано

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новом формате лимита на легионеров в РПЛ.
«Об этом изменении давно шла речь. Его цель – повышение конкуренции как между российскими игроками и футболистами из стран ЕврАзЭС, так и между самими легионерами. Как будет реализовываться введение нового лимита зависит от очень многих факторов. Надеюсь, мы как и раньше сможем видеть сильных российских и иностранных футболистов на наших полях. О возможных изменениях в трансферной политике «Зенита» из-за новой редакции лимита пока говорить рано. Сейчас приоритет – успешное завершение текущего чемпионата», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Сине-бело-голубые набрали 48 очков после 22 туров.
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