И. Попов: мне нравится в России, люди очень доброжелательные. Жена научилась борщ готовить

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов рассказал, чем ему нравится жизнь в России.
«В российских футбольных клубах я играю уже много лет. Выступал и за «Спартак», и за «Ростов», сейчас вот играю за «Сочи». Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди, многие из них отлично разбираются в футболе, любят эту игру. Моя жена научилась в России отлично готовить борщ», – цитирует Попова «НИА-Кубань».
Напомним, 20 марта на стадионе «Фишт» в Сочи в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» принимал «Крылья Советов». Гости одержали победу — 3:2. «Сочи» набрал 38 очков в 22 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 24 марта 2022
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