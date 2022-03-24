Кроос высказался о предстоящей встрече «Реала» с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал предстоящую встречу в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».
«Вряд ли есть более сложная задача. Но удобно, что мы смотрим на себя. Когда мы играем хорошо, то многое возможно, и мы видели это. Если мы играем плохо, то шансы падают. Поэтому нужно постараться сыграть очень хорошо. Это необходимо для выхода в полуфинал», – цитирует Крооса Marca.
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.
Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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