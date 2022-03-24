Пулишич: сборная США голодна до побед. Хотим сделать всё, чтобы попасть на ЧМ-2022

Полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич заявил, что хочет пробиться на чемпионат мира – 2022 года вместе с национальной командой.



«Очевидно, в прошлый раз мы вполне могли выйти на чемпионат мира, но не достигли своей цели. Наша команда голодна до побед, мы хотим сделать все, чтобы в этот раз точно пробиться в Катар.



Нам не хочется вновь проходить через неудачи, впрочем, лично я ни о чем не жалею. Прошлая история научила меня и остальную команду многому, но сейчас мы стали увереннее и выходим на матчи с верой, что можем победить», — цитирует Пулишича Goal.



Сборная США занимает второе место в таблице североамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 с 21 очком в 11 матчах. Попадание в тройку обеспечит участие в основной стадии соревнований.

Новость по теме Футболистки сборной США добились равной оплаты с мужчинами и получат $ 24 млн от федерации