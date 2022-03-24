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Карасёв объяснил, почему судит матчи РПЛ без эмблемы ФИФА

Карасёв объяснил, почему судит матчи РПЛ без эмблемы ФИФА
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Известный арбитр Сергей Карасёв объяснил, почему в последних матчах Российской Премьер-Лиги на его экипировке нет нашивки с эмблемой ФИФА. По его словам, возникли проблемы с доставкой новых эмблем.

«Причина проста — мы не получили новые эмблемы из-за технических проблем. Что-то на таможне. Поэтому, пока их не получим, есть два варианта: носить эмблему ФИФА 2021 года, либо российскую. Я за российскую», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА ввели санкции против российского спорта. Так, сборная России по футболу была отстранена от участия в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, из-за чего лишилась шанса поехать на мировое первенство. А московский «Спартак» был исключён из Лиги Европы на стадии 1/8 финала турнира.

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