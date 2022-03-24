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В АПЛ не разрешили подписывать игроков российских и украинских клубов до конца сезона

В АПЛ не разрешили подписывать игроков российских и украинских клубов до конца сезона
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Английским клубам не разрешили подписывать игроков из чемпионатов России и Украины, сообщает The Times. По информации источника, такое решение принято из желания сохранить целостность чемпионата.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022.

Также стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант подачи в Спортивный арбитражный суд (CAS) дополнительных исков против Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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