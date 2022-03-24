Аспиликуэта — об интересе «Барселоны»: это не лучший момент, чтобы обсуждать моё будущее

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался об интересе к нему со стороны «Барселоны»,

«Это не лучший момент и не лучшее место, чтобы обсуждать моё будущее» — цитирует игрока журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, игрок ждёт прояснения ситуации в «Челси», в то время как предложение «Барселоны» о контракте до июня 2024 года с возможностью продления ещё на год всё ещё находится на рассмотрении у представителей футболиста. В начале марта появилась информация, что клуб готов дать игроку время, чтобы принять решение о дальнейшем развитии карьеры.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет подписать испанца свободным агентом. Действующее соглашение Аспиликуэты с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона, он выступает за английскую команду с 2012 года.



В нынешнем сезоне Аспиликуэта в 30 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу.