«Локомотив» проведёт товарищеский матч с «Химками»

В воскресенье, 27 марта, состоится товарищеский матч московского «Локомотива» с подмосковными «Химками», информирует официальный сайт железнодорожников.



Отмечается, что матч пройдёт в закрытом режиме — без онлайн-трансляций. Информация о результате встречи станет известна посредством отчётов клубных пресс-служб.

Напомним, сейчас в Российской Премьер-Лиге, как и во всём клубном европейском футболе, начался небольшой перерыв на игры национальных команд. Сборная России по футболу проводит учебно-тренировочный сбор в Москве. Российская команда должна была сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира — 2022, однако ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров из-за ситуации на Украине.