«Барселона» заинтересована в подписании контракта с Дибалой

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вошёл в сферу интересов «Барселоны». Форвард может перейти в клуб летом на правах свободного агента, сообщает Mundo Deportivo. Команда имеет финансовые трудности, поэтому попытается сосредоточиться на бесплатных приобретениях новых футболистов. Клуб уже занялся изучением условий контракта игрока.



Ранее стало известно, что «Ювентус» предложил 28-летнему Дибале контракт с зарплатой € 6-7 млн за сезон, отозвав предложение на € 11 млн. Пауло остался недоволен таким предложением и начал поиск новой команды, к которой присоединится по окончании нынешнего сезона. Летом 2022 года у аргентинского нападающего истекает действующее соглашение с «Ювентусом».



В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 40 млн.

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