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Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ

Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен может вновь стать футболистом английской Премьер-лиги, сообщает Liverpool World. По информации источника, он в скором времени может стать игроком «Вест Хэма».

Ранее появилась информация, согласно которой Ловрен хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. Позже главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что футболист не готов тренироваться в общей группе исключительно по состоянию здоровья.

Напомним, Деян Ловрен получил приглашение в сборную Хорватию на товарищеский турнир в Дохе (Катар). Национальная команда Хорватии проведёт в Катаре два матча: 26 марта подопечные Златко Далича сыграют со сборной Словении, а 29 марта встретятся с командой Болгарии.

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