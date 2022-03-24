«Work hard, play hard». Сборная России показала фото с мартовского сбора

Пресс-служба сборной России показала фото с мартовского учебно-тренировочного сбора команды Валерия Карпина.

«Work hard, play hard», — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале, прикрепив подборку фотографий.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, сборная России пропускает стыковые матчи отбора на чемпионат мира – 2022 и, соответственно, теряет шанс поехать на мировое первенство в Катар. Российская национальная команда должна была сыграть с Польшей в полуфинальном стыковом матче сегодня, 24 марта.

Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

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