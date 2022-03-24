В Италии провели обыски по делу о ложной отчетности «Ювентуса»

В рамках расследования возможных финансовых махинаций «Ювентуса», основанных на частных контрактах с игроками, сегодня в нескольких городах Италии были проведены обыски, сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

По данным источника, финансовая полиция Италии провела сегодня днем обыски в офисах в Турине, Милане и Риме по приказу магистратов Марко Джанольо, Чиро Санторелло и Марио Бендони. Они искали документы, связанные с частными контрактами, заключенными между клубом и отдельными игроками по поводу зарплат и бонусов. Это были соглашения о распределении четырехмесячных зарплат в связи с кризисом COVID-19, которые помогли «Ювентусу» сбалансировать свою бухгалтерию.

Расследование возможного мошенничества было начато в декабре, и похоже, что эти контракты хранились не в офисе «Ювентуса», а у юристов в Турине, Милане и Риме.