Бэйл: я сосредоточен только на игре с Австрией и на квалификации к ЧМ-2022

Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением о предстоящем стыковом матче к чемпионату мира — 2022 с национальной командой Австрии.
«Честно говоря, кроме завтрашней игры, нас больше ничего не волнует. Всё внимание сосредоточено на ней. Всё, что нужно, — это не отвлекаться и думать о будущем. Мы знаем, что игра будет трудной, и мы с нетерпением ждем её. Я сосредоточен только на игре с Австрией и на квалификации. Это требует от меня всего внимания и всей подготовки за несколько месяцев», — цитирует Бэйла Sky Sports.
Ранее стало известно, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл без ограничений тренируется в сборной Уэльса, хотя и пропустил матч 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Он готов помочь своей команде в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира – 2022 в Катаре.
- 24 марта 2022
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