Слуцкого условно дисквалифицировали до конца сезона за оскорбления в адрес арбитра Мешкова

Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбления в адрес арбитра Виталия Мешкова и всей судейской бригады после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).
«В связи с допущенными главным тренером ФК «Рубин» г. Казань Слуцким Леонидом Викторовичем нарушениями ст. ст. 101, 15 Регламента РФС по этике применить к Слуцкому Леониду Викторовичу санкции в виде штрафа в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей и условной дисквалификации до конца спортивного сезона 2021-2022 годов во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС», — приводит текст решения официальный сайт РФС.
Напомним, после матча с «Ростовом», который «Рубин» завершил вдесятером, Слуцкий жёстко раскритиковал арбитра.
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