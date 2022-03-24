Аршавин — о сборной России: собрались непонятно где, за забором потренировались…

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал проведение мартовского учебно-тренировочного сбора национальной команды России.

«Сборная России, конечно же, нужна болельщикам и стране. Но то, что они сейчас собрались, особенно младшие года, для меня это немного странно. Лучше бы игроки оставались в своих командах, у них был бы лучше тренировочный процесс, развивалась бы команда.



Хотя в нашей академии тренируются сборные 2004-2007 годов, но для меня непонятно, для чего мы собрались. У нас Васильев мог сыграть за «Оренбург» ещё один тур, а он будет тренироваться со своими сверстниками. Для меня это непонятно.

Я слышал, что планировалась официальная игра, открытая для болельщиков. Тогда всё понятно. Лишний раз показать игроков болельщикам в такое непростое время — это было бы классно.



А то, что собрались непонятно где, за забором потренировались… Я не вижу в этом особого смысла», – приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».