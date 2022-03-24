Аршавин высказался против расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался против увеличения числа участников Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

«Это решение Российского футбольного союза, поэтому ему надо следовать. Я лично против расширения, но как будет, я не знаю», — цитирует Аршавина ТАСС.

Ранее исполнительный комитет РФС отклонил предложение об увеличении количества участников РПЛ с 16 до 18 команд. Также Аршавин выступил выступил против расширения РПЛ не по спортивному принципу.

Напомним, 28 февраля текущего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Такие санкции были введены из-за специальной военной операции, которую РФ проводит на территории Украины.