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В РФС рассказали, почему не стали отстранять Слуцкого. Сам тренер на заседание не явился

В РФС рассказали, почему не стали отстранять Слуцкого. Сам тренер на заседание не явился
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Член Комитета по этике РФС Андрей Созин оценил степень наказания главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбления в адрес арбитра Виталия Мешкова после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2). Напомним, Слуцкий получил условную дисквалификацию до конца нынешнего сезона и штраф в размере 250 тыс. рублей.

«Слуцкому выписан максимальный штраф, плюс он условно дисквалифицирован до конца сезона. Самого Слуцкого не было на заседании, только его представитель и представитель «Рубина».

Представитель Слуцкого извинился за тренера, высказал свою точку зрения, но позиция комитета – нарушение налицо, высказывания признаны неэтичными. По этой статье – 10.1, выписан максимальный штраф. Почему не было реальной дисквалификации? Тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за своё поведение. Следующее нарушение повлечёт за собой реальное наказание», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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