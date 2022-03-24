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«Трабзонспор» заинтересован в подписании контракта с Языджи

«Трабзонспор» заинтересован в подписании контракта с Языджи
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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может перейти в «Трабзонспор», сообщает Fotospor. Руководство турецкого клуба провело специальную встречу, на которой приняло решение предпринять попытку возвращения футболиста в клуб. «Трабзонспор» намерен убедить полузащитника, что оставшись в России, он может перечеркнуть свою дальнейшую карьеру.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022.

Юсуф Языджи — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль» и сборной Турции, выступающий на правах аренды за российский клуб ЦСКА (Москва).

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