«Трабзонспор» заинтересован в подписании контракта с Языджи

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может перейти в «Трабзонспор», сообщает Fotospor. Руководство турецкого клуба провело специальную встречу, на которой приняло решение предпринять попытку возвращения футболиста в клуб. «Трабзонспор» намерен убедить полузащитника, что оставшись в России, он может перечеркнуть свою дальнейшую карьеру.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022.
Юсуф Языджи — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль» и сборной Турции, выступающий на правах аренды за российский клуб ЦСКА (Москва).
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