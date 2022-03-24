Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Где набрать иностранцев? Немного странно». Колыванов — о новом лимите на легионеров

«Где набрать иностранцев? Немного странно». Колыванов — о новом лимите на легионеров
Комментарии

Бывший игрок «Динамо Москва» и сборной России Игорь Колыванов поделился мыслями о новом лимите на легионеров.

«Что касается нового лимита, то где сейчас набрать иностранцев? Немного странно. Многие сейчас уезжают, в некоторых командах вообще скоро легионеров не останется. РФС отложил вопрос о расширении РПЛ? Всё может произойти, возможно, сейчас хотят доиграть чемпионат. А то командам нижней части таблицы можно было не играть дальше (смеётся). Спортивный принцип должен присутствовать. В ФНЛ команды готовятся, те, кто занял третье и четвёртое места, хотели бы дать бой. Подождём концовку сезона, там, наверное, всё прояснится», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Медведев — о новом лимите: об изменениях в трансферной политике «Зенита» говорить рано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022