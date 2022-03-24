«Где набрать иностранцев? Немного странно». Колыванов — о новом лимите на легионеров

Бывший игрок «Динамо Москва» и сборной России Игорь Колыванов поделился мыслями о новом лимите на легионеров.
«Что касается нового лимита, то где сейчас набрать иностранцев? Немного странно. Многие сейчас уезжают, в некоторых командах вообще скоро легионеров не останется. РФС отложил вопрос о расширении РПЛ? Всё может произойти, возможно, сейчас хотят доиграть чемпионат. А то командам нижней части таблицы можно было не играть дальше (смеётся). Спортивный принцип должен присутствовать. В ФНЛ команды готовятся, те, кто занял третье и четвёртое места, хотели бы дать бой. Подождём концовку сезона, там, наверное, всё прояснится», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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