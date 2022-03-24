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В ЦСКА заявили, что Языджи не планирует покидать команду

В ЦСКА заявили, что Языджи не планирует покидать команду
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Пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Юсуфа Языджи из армейского клуба. Сегодня в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны «Трабзонспора».

«Только что общались с представителями Юсуфа. Он не планирует покидать ЦСКА», — передаёт слова Аксёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022.

Юсуф Языджи — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль» и сборной Турции, выступающий на правах аренды за российский клуб ЦСКА (Москва).

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