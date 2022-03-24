Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Дефо завершил карьеру в 39 лет

Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и сборной Англии Джермейн Дефо объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет, сообщает Goal.

В феврале Дефо подписал контракт с «Сандерлендом», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола. Однако позже игрок решил, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. На счету Дефо 162 гола в английской Премьер-лиге.

С августа 2020-го по январь 2022-го англичанин выступал за шотландский «Рейнджерс». За это время он успел провести 74 матча за клуб из Глазго, в которых забил 32 гола и отдал 10 результативных передач.



С 2004 по 2008 год и с 2009 по 2014 год Дефо защищал цвета «Тоттенхэма». Также игрок вызывался в сборную Англии, за которую провёл 57 матчей и забил 20 голов.