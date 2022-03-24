В «Нижнем Новгороде» высказались о новом лимите на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов поделился мнением о новом лимите на легионеров.



«Нижний Новгород» новый лимит меньше всего затрагивает. У нас пока другие приоритеты и другие насущные проблемы. Неизвестно, насколько легче или тяжелее будет играть с новым лимитом. Но реалии современного российского футбола изменяются достаточно быстро. Неясно, хорошо это или плохо», — сказал Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение об утверждении нового лимита на легионеров в чемпионате России.



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