В «Нижнем Новгороде» высказались о новом лимите на легионеров в РПЛ
Поделиться
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов поделился мнением о новом лимите на легионеров.
«Нижний Новгород» новый лимит меньше всего затрагивает. У нас пока другие приоритеты и другие насущные проблемы. Неизвестно, насколько легче или тяжелее будет играть с новым лимитом. Но реалии современного российского футбола изменяются достаточно быстро. Неясно, хорошо это или плохо», — сказал Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение об утверждении нового лимита на легионеров в чемпионате России.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Новость по темеРФС утвердил новый лимит на легионеров
Комментарии
- 24 марта 2022
-
15:42
-
15:35
-
15:34
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
14:56
-
14:48
-
14:22
-
14:17
-
14:08
-
14:07
-
14:05
-
13:59
-
13:57
-
13:55
-
13:40
-
13:38
-
13:35
-
13:31
-
13:08
-
13:06
-
12:52
-
12:49
-
12:41
-
12:40
-
12:34
-
12:04
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:31
Партнерский контент