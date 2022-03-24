Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Нижнем Новгороде» высказались о новом лимите на легионеров в РПЛ

В «Нижнем Новгороде» высказались о новом лимите на легионеров в РПЛ
Комментарии

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов поделился мнением о новом лимите на легионеров.

«Нижний Новгород» новый лимит меньше всего затрагивает. У нас пока другие приоритеты и другие насущные проблемы. Неизвестно, насколько легче или тяжелее будет играть с новым лимитом. Но реалии современного российского футбола изменяются достаточно быстро. Неясно, хорошо это или плохо», — сказал Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение об утверждении нового лимита на легионеров в чемпионате России.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
РФС утвердил новый лимит на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022