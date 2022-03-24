«Пока это всё фантастика». Кечинов — о подаче заявки на проведение Евро в России

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов поделился мнением о том, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
«Про подачу заявки на проведение Евро слышал, но пока это всё фантастика. Нам хотя бы нужно дождаться, чтобы сняли санкции. Плюс чтобы сборная готовилась к соревнованиям, была возможность выступать в еврокубках. Будем надеяться, что в скором времени санкции снимут, а дальше будем смотреть, что проводить. Мы-то с вами надеемся и верим, но не думаю, что люди из УЕФА и ФИФА такого же мнения», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Также на заседании исполкома РФС было принято решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Также было отклонено предложение клубов РПЛ о моратории на вылет из лиги в текущем сезоне. Все решения, принятые и принимаемые на исполкоме, будут опубликованы одновременно, по его завершении.
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