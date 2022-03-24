Борис Джонсон предложил провести Евро-2028 на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести чемпионат Европы по футболу – 2028 на Украине. Политик высказал такую идею в ответ на заявку России на проведение турнира.

«Одна лишь мысль о том, что Россия хочет провести у себя какое-либо спортивное или культурное мероприятие, выходит за рамки сатиры. Я не могу поверить в то, что кто-то серьёзно рассмотрит их заявку.

Я думаю, что лучше было бы России передать право проведения чемпионата Европы Украине», — приводит слова Джонсона The Guardian.

Напомним, на проведение Евро-2028 также претендуют Великобритания и Ирландия. Выбор организаторов Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА будет произведён в сентябре 2023 года.



Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские команды, будь то сборные или клубы, от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Причиной послужила военная спецоперация, которую проводит Россия на территории Украины.

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