Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Успей подать заявку на новую футбольную игру «Чемпионат Brainboy»

Успей подать заявку на новую футбольную игру «Чемпионат Brainboy»
Комментарии

28 марта 2022 года пройдет новая футбольная игра квиза «Чемпионат Brainboy». Приходи вспоминать историю футбола, узнавать интересные детали и выигрывать крутые призы – регистрируйся!

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Вас ждет обновление квиза — один из раундов, который был на Суперфинале, станет регулярным. Но кое-что остается вечным: ведущим по-прежнему является Даниил Махалин, а призы по-прежнему самые крутые! Стартовый свисток в 20:00 в Hard Rock Cafe на Новом Арбате.

Соберем самых эрудированных болельщиков в одном месте – приходи на квиз!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022